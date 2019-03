Picante cruce entre Esmeralda Mitre y su "ex-prima" Nancy Dupláa

Nancy Dupláa y su primo Darío Lopérfido tuvieron un fuerte cruce semanas atrás por Twitter. Sucedió que el ex director del Teatro Colón, quien cobró cierta fama por sus polémicas opiniones sobre los desaparecidos de la última Dictadura Militar, dijo que el retrato gigante de Eva Perón en el edificio del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de Buenos Aires era un gesto fascista. y su primotuvieron un fuerte cruce semanas atrás por. Sucedió que el ex director del, quien cobró cierta fama por sus polémicas opiniones sobre los desaparecidos de la última Dictadura Militar, dijo que el retrato gigante deen el edificio del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de Buenos Aires era un gesto fascista.





"¿Podes poner @LoperfidoDario a tu prima que injuria a mi familia? @NancyDupla5, ¡conmigo mucho cuidado y con mi familia! Por qué no habla de la de ella que bastante tiene... basta", escribió. Dupláa respondió y, en el ida y vuelta, refirió que Dolores Mitre (hermana mayor de la rubia) y diario La Nación eran mentirosos, a lo que Esmeralda estalló.escribió.





En diálogo con el portal Exitoína, amplió su postura: "El motivo de mis palabras fue por su RT pero más aún por favear falsas acusaciones, que ya quedaron demostrado que no es cierto, y agravios hacia mi familia".





"Si yo quisiera hablar de ella sé muchas cosas, que son ciertas y no públicas, pero no quiero. Jamás me referí a ella. No entiendo por qué está haciendo esto. Ella tuiteó en contra de Darío y él le contestó: de la familia solo se habla bien. Y esa es mi postura también. Yo estuve 11 años casada con Darío y creo que ella no puede comportarse conmigo de esa manera. Por eso no me gusta que me obliguen a comportarme de otra forma, ¡estoy harta de la gente que miente!", dijo exaltada.

Embed Podes poner @LoperfidoDario a tu prima q injuria a mi familia ? @NancyDupla5 conmigo mucho cuidado y c mi familia ! Por q o habla d la de ella q bastante tiene basta — Esmeralda Mitre (@EsmeraldaMitre) 17 de marzo de 2019







Por último, se refirió en términos más duros a la esposa de Pablo Echarri: "Cayó bajo, muestra resentimiento y muestra no conocer la ética. ¡Soy la ex mujer de su primo hermano! Hay cosas que no se hacen. Ella está complicada y yo jamas me referí ni me referiría".