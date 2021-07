Picante cruce entre Débora D'Amato y Mauricio D'Alessandro: "No me tomes el pelo"

Débora D'Amato y Mauricio D'Alessandro tuvieron un acalorado cruce el viernes en "A la tarde", por la pantalla de América.

"Morla cubre las necesidades de las hermanas de Diego por instrucción de él antes de morir", precisó el letrado. A lo que D'Amato interrumpió: "Yo tengo entendido que las hermanas, por lo que hablo con gente del entorno, no están viendo ningún ingreso".

"Las hermanas siempre tuvieron ayuda de Maradona y desde que murió, siempre tuvieron ayuda de parte de Morla, por instrucción de Maradona", le aclaró el abogado de Morla.

Y añadió: "Es cierto que por el embargo que pidieron los herederos no están recibiendo el total de lo que produciría las marcas".

"No estoy faltando a la verdad entonces, está bien", lanzó la periodista. A lo que Mauricio contestó con tono enérgico: "Sí Débora, están recibiendo, no tenés información, no sabes nada de eso".

"No te enojes conmigo", le indicó la panelista. "No te desmiento, yo te aclaro: te digo que es mentira. Las hermanas están recibiendo dinero", reafirmó el abogado.

"No miento", mantuvo su postura D'Amato. "Sí, estás mintiendo porque reciben mucho dinero mensual", contestó categórico Mauricio. "Dale Mauricio, no me tomes el pelo", retrucó la periodista.