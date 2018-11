Picante cruce entre Dalila y Rocío Guirao Díaz en PH

PH suelen desatarse interesantes cruces y puntos de vista entre los invitados al programa y anoche no fue la excepción. Ayer, las desavenencias llegaron por parte de la cantante Dalila y la modelo Rocío Guirao Díaz. Todo comenzó luego de que Andy Kusnetzoff le preguntara a la segunda cómo se toma las críticas que recibe en las redes sociales, donde ella sube fotos regularmente. En la mesa desuelen desatarse interesantes cruces y puntos de vista entre los invitados al programa y anoche no fue la excepción. Ayer, las desavenencias llegaron por parte de la cantantey la modeloTodo comenzó luego de quele preguntara a la segunda cómo se toma las críticas que recibe en las redes sociales, donde ella sube fotos regularmente.

"Hago fotos en ropa interior, que es para lo que me contratan porque soy modelo y me dedico a eso. En ese momento, soy un productor mostrando un traje de baño", explicó Guirao Díaz.

En ese momento, intervino Dalila: "Vos porque lo podés mostrar. Hay mujeres que no son famosas y les encantaría tener tu figura y poder mostrarla". Y añadió: "Hay detallecitos que me parece que los tenés que cuidar. No por vos, por tu hijo".

"¿Pero yo a quién le hago mal? No termino de entender qué es lo que le molesta. ¿Vos decís que está mal como la mamá que se muestra?", le preguntó Rocío. A lo que Dalila, respondió: "Hay formas y formas de mostrarse".

"¿Y cuál es el límite?", disparó Guirao. "Rocío es modelo y puede hacer con su cuerpo lo que le parezca. ¿Y los hijos cómo se crían? Pensando que su mamá y su carrera se basó en su cuerpo y en lo que hace. No importa si te ponés una tanga en el culo o querés salir en tetas: lo va a ver bien tu hijo porque es parte de tu trabajo. En mi caso o en el de cualquier otra mujer que tenga ganas de salir en tetas con un hijo de tres años, no, la verdad que no, me parece chocante", explicó la cantante.

"¡Me lo dice con un escote que me da miedo! Divino, yo también las mostraría si tuviera esas lolas, olvidate. A mí me parece que las mujeres tienen que hacer lo que las haga feliz con su cuerpo, mientras no le hagan mal a nadie. Los hijos, si ven a su mamá feliz, van a estar bien. Así como yo trabajo con mi cuerpo desde que soy muy chiquitita, y mis hijos lo tienen naturalizado, claramente el día que mi hijo varón me diga 'mamá me da mucha vergüenza', no lo hagas más, ése será mi límite", le contestó la esposa de Nicolás Paladini.

Pero Dalila continuó: "Una cosa es que sea tu carrera y otra cosa es que cuando tu hijo vaya al colegio, donde vivimos el bullying todo el tiempo... En algún momento me dijeron: "Vamos a la revista Hombre a sacarnos unas fotos..." ¿Pero cómo? Porque tengo hijos adolescentes y van los amigos a comer a mi casa y no me coparía que el amigo de mi hijo esté parando en un puesto de revistas mirando el culo de la madre del amigo".

Finalmente Rocío Guirao Díaz decidió finalizar la discusión: "Es un pensamiento absolutamente machista que no comparto ni en lo más mínimo, y no me representa. Me parece que hoy estamos todas las mujeres en una lucha tan intensa por que no se nos cosifique y se nos viole en la calle. Me parece que hay que despojarse de esos pensamientos y evolucionar en serio porque lo que decís no condice, por ejemplo, con tu vestido, que es una bomba, y vos sos una bomba, es como que hay que trascender de esto me parece".

Mirá el video!

