Picante cruce entre Cinthia Fernández y Amalia Granata: la foto de la discordia

Cinthia Fernández y Amalia Granata se cruzaron cara a cara el martes en "Los Ángeles de la mañana", El Trece, luego de que la diputada admitiera que no quería sacarse una foto con la angelita por cuestiones políticas.

Ángel De Brito volvió a preguntarles si seguía así la postura de Granata -de no sacarse una foto con Fernández- y ella respondió: "En diciembre cuando termine la campaña".

"Con candidatos de otro espacio suele confundir al proyecto que hoy le estoy ofreciendo a la gente", remarcó Granata sobre postura.

Y allí Cinthia le dijo: "Yo no entiendo que hoy das una razón y ese día diste otra razón. Estamos de testigos acá. Dijiste 'yo no me junto con gente que piensa distinto'". A lo que Granata aclaró: "No, yo jamás dije eso. Me he juntado con un montón de gente que piensa distinto".

Granata pidió que pasen el tape donde habría dicho eso y Fernández aclaró: "No digas pedí el tape porque fue en el corte. La foto no la pedí yo. La pidió él en un marco".

"Ángel, esto no es personal. No es con Cinthia", resaltó Amalia, a lo que la panelista luego sostuvo: "No parece, porque te sacás foto con gente. No es celeste o verde".

"No se trata de celeste o verde, se trata de espacios", continuó justificando Amalia. Y Fernández comentó: "A mí me parece que escuchar las opiniones y en respetar las opiniones del otro, no solo es en la vida. Sino en la política".

Tras el cruce al aire, Cinthia explicó luego vía Twitter: "Y aclarando el temita de mis dichos de que es un ejemplo a seguir en la política; es únicamente porque la juzgaron igual que a mi y ella logró su objetivo distintas".

"Claramente no coincidimos en muchas cosas lo q no significa que una persona no pueda escuchar, respetar y convivir con ideas distintas como lo hace ella convenientemente. Aclaro eso porque ya demasiado diva de la política se cree @AmelieGranata como para que se agrande porque le dije ejemplo. Simplemente espero derribar los prejuicios sobre mi , y alcanzar mi meta personal ,como pudo hacer ella en su momento, para representar", sostuvo.