Picante cruce: el chiste de Ángela Lerena que molestó a Diego Ramos

En la noche del miércoles, Diego Ramos mantuvo un intenso cruce con Ángela Lerena, quien quiso defender una postura feminista pero todo terminó en un ida y vuelta con su compañero en "TV Nostra".

En medio de la polémica por las parodias de José María Listorti y su esposa Mónica, criticadas por Julieta Díaz quien los cruzó recordando la cantidad de casos de violencia de género existentes en el país, surgió la discusión entre el actor y la periodista.

“Yo una vez te dije algo que te molestó, ¿lo puedo decir?”, indicó Ángela, a lo que Diego respondió de manera directa: “Me dijiste varias cosas”, demostrando que su colega es de hacer chistes que suelen incomodarlo.

“Me parece que te ponés media maestra ciruela”, arrojó el actor. “Puede ser, es lo que dije la otra vez, las exageradas son las que transforman”, le respondió la periodista. Pero la discusión continuó y se ponía más picante. “Vos la otra vez me dijiste qué lindo sos, qué desperdicio y te dije que no me gustaban esos chistes”, le dijo Diego.

Y ella se defendió: “Me hago cargo, no lo dije con un mal sentido, tenés razón. No te lo dije con un mal sentido, me quedé reflexionando. No está bueno decir que el gay es un desperdicio porque no me va a dar bola, el gay tiene todo su derecho a hacer lo que él quiera”.

Sin embargo, Ramos reconoció que le había molestado y que en su momento, su colega no se había hecho cargo de la situación. Por último, Jorge Rial opinó y trató de calmar las aguas: “Me parece buena esta discusión pero tengamos en claro que estamos construyendo” y confesó que “yo cuando hago chistes, me sale lo machista, yo soy un machista en recuperación y me voy a morir así”.

