Picante cruce entre Ángel de Brito y José María Listorti por la noticia de embarazo de Paula Chaves

La noticia del embarazo de Paula Chaves y que su renuncia a hacer temporada de teatro en Carlos Paz está en consonancia con la llegada de su tercer hijo, generó una gran polémica.

Ángel de Brito lo anunció el viernes en "Los Ángeles de la mañana" y esto le valió la dura crítica de José María Listorti con el que vienen teniendo encontronazos.

“Ángel de Brito lo dio por cierto el embarazo. A mí me parece, con todo cariño, que esa noticia a tiene que dar la protagonista, me parece, por más que sea una primicia”, cuestionó Listorti.

LEER MÁS Paula Chaves está embarazada: ¡Espera su tercer hijo junto a Pedro Alfonso!

“Son cosas en la que justamente hay que respetar la decisión de las persona involucradas. Si tenés una enfermedad, ¿yo lo voy a decir?”, preguntó José María, frase que fue rápidamente respondida por su compañera, Denise Dumas, que defendió a De Brito diciendo que un embarazo es una buena noticia.

"Sí, pero a lo mejor no se quieren enterar o no quiere decirlo. Hay que respetar esas cosas, que para mí, son muy personales, cosas que hasta que no la diga la protagonista… por eso nosotros lo ponemos en potencial. Estaría embarazada”, indicó el conductor de El Nueve, haciendo alusión al zócalo de su programa que se veía en pantalla.

Tras enterarse de los dichos del comediante, Ángel rápidamente recogió el guante y disparó contra él a través de Twitter, recomendándole directamente que haga silencio.

“Con todo cariño, tendría que cerrar el pico entonces, y no hablar del tema. Ni tuitear, arrobándolos”, sostuvo el conductor de LAM, en referencia a que horas antes de su crítica, les preguntó mediante la red social del pajarito a Pedro Alfonso y Paula si tenía que felicitarlos.