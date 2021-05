Otro picante cruce entre Alex Caniggia y Germán Martitegui en "MasterChef Celebrity": “No escucho a mi viejo, voy a escuchar a éste”

El martes, Germán Martitegui no quiso probar los pastelitos de Alex Caniggia porque, según aseguró el jurado, su actitud demostraba falta de interés y respeto.

Y en la noche del miércoles, el chef y el mediático protagonizaron otro picante momento al aire de "MasterChef Celebrity", que incluyó una dura respuesta por parte del hijo de Claudio Paul y Mariana Nannis.

Todo arrancó cuando Germán se acercó a la estación de trabajo del joven mientras este pelaba papas a una velocidad tal que las cáscaras caían fuera del cesto de basura.

El jurado le indicó a Alex que debía detenerse, juntar la basura del piso, o no podría presentar su plato, pero este siguió cortando las papas con un gesto que molestó mucho al Germán.

"¿Qué pasó acá? Pará, pará, pará, ¿qué estás haciendo, Alex?", lo retó Martitegui ni bien se acercó a su isla. "Estás haciendo un desastre, estás tirando todo...No se puede hacer así, man", continuó el chef, muy enojado.

"¿Vas a cortar todas las papas antes de escucharme a mí?", prosiguió Germán mientras Caniggia seguía en la suya, sin levantar la mirada. "¡Sí!", le retrucó él. Y, en el detrás de cámara, arrojó: "No escucho ni a mi viejo, ¡mirá si voy a escuchar a éste!".

Furioso, Martitegui le advirtió: "Si vos no juntás eso, no presentás nada". "Presento todo Hitman hoy, no me para nadie. Ni vos me vas a parar", cerró Alex de manera desafiante.

“Estoy enojado con Alex Caniggia y quiero una medida disciplinaria y por eso quiero hablar con ustedes”, le dijo Germán Martitegui a Damián Betular y a Donato de Santis en un intermedio. “¿Ven ahí las cáscaras del papa en el pasillo? Le dije que no podía hacer eso, se rió y le dije que si no limpiaba no iba a presentar su plato. Respuesta: ‘Voy a presentar mi plato a pesar tuyo’”, concluyó el jurado.

