Picante cruce entre Cinthia Fernández y Yanina Latorre: "No te voy a escuchar"

Cinthia Fernández y Yanina Latorre se cruzaron otra vez fuerte el aire en "Los ángeles de mañana", El Trece, y Ángel de Brito tuvo que interceder este lunes para calmar los ánimos.

La relación entre las panelistas no atraviesa el mejor momento y ambas ya se habían cruzado desde las redes sociales días antes con mensajes fuertes.

"No volvimos", aclaró Fernández sobre su viaje de fin de semana a Bariloche que coincidió con la estadía allí de Martín Baclini, su ex.

"La información tuya fue que me fui de garrón por Baclini", le recriminó Cinthia a Yanina.

A lo que Latorre argumentó: "No fue una información, fue una respuesta a lo que dijo el conductor, vos le tenés tanto pánico y sos tan chupa medias que me atacas a mí".

"Ella no te deja hablar y te grita encima. Yo tengo un par de cosas para decirte, si no me querés escuchar buenísimo, pero me vas a escuchar", le retrucó Fernández.

"No te voy a escuchar reina", lanzó Latorre, y ahí intercedió el conductor para calmar las aguas.