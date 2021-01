El picante comentario de Denise Dumas sobre Nicole Neumann: "Pampita no sería panelista del Pollo Álvarez, ella sí"

Esta tarde, Denise Dumas opinó sobre el anuncio de embarazo de Pampita y, en medio del debate que se dio en su ciclo televisivo, se analizó si la morocha es más relevante o no que Nicole Neumann, su acérrima rival del medio.

Gaby Fernández, su compañero de "Hay que ver" (El Nueve), dijo que las dos son igual de estrellas, pero Denise disintió.

"Yo te voy a decir algo. Pampita nunca sería panelista y Nicole es panelista. Pampita no sería panelista del Pollo Álvarez o de Doman. Pampita, no. Ahí es en donde yo lo miro, después las dos me parecen geniales", arrojó la conductora de manera directa.

Recordemos que Pampita fue noticia este fin de semana en portales, diarios y redes sociales porque anunció en su cumpleaños que está esperando una nena con Roberto García Moritán.

