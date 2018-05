Pía Shaw y Luis Ventura se cruzaron al aire por una información de Gianinna Maradona

Gianinna Maradona y el Kun Agüero, con respecto a lo que pasará con su relación post-Mundial. El periodista comenzó a brindar una información referida a, con respecto a lo que pasará con su relación post-Mundial.





"Gianinna Maradona, después del Mundial, se va a instalar en Manchester: vuelve con el Kun Agüero. Esto lo van a desmentir. ¡Estoy podrido de las desmentidas! Esperemos después del Mundial. En Nordelta saben que el Kun Agüero estuvo mucho tiempo en la casa de Gianinna y con su hijo", afirmó Ventura ante la sorpresa del panel.





Sin embargo, Pía lo frenó: "No quiero ser contra de Ventura, pero creo que no es cierta esta información". Ventura reaccionó: "Es muy fácil desmentir cosas de la nada. Yo tengo información y me la banco. Después del Mundial vayan a buscar a Gianinna a ver si la encuentran".





Todo terminó con una apuesta entre ambos y el que tiene la información incorrecta, le pagará una cena a todo el staff. Mirá lo que pasó al aire :

