Pía Shaw puso el gancho y se suma al panel de Ángel de Brito

Finalmente, lo que se especulaba se concretó. Pía Shaw renunció en diciembre pasado a la emisora América para sumarse al equipo de "Los ángeles de la mañana", ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla del Trece.

"A mí me da mucha alegría poder irme de un lugar donde la gente me quiere, me trata bien. Toda la semana hemos hecho chistes de mis despedida, sin ningún problema. Eso habla de lo bien que me voy de acá. El canal acepta que yo pruebe por otros caminos... Acá pasé una etapa divina. No sé que voy a hacer. Soy una agradecida. Soy una apasionada de este trabajo, le pongo mucho, y creo que el medio lo ve", declaró Pía en diciembre cuando dejó el ciclo "Informados de todo".

Por aquel entonces, el rumor de que pasaba a LAM tentada por su compañero de radio, Ángel de Brito, estaba instalado. Sin embargo, Pía confirmó que primero quería irse de vacaciones y después definir su futuro.

"Acá finalmente esta la firmaEstoy muuuuy feliz de compartir con ustedes que me siguen en el dia a día, que comienza un nuevo rumbo laboral, me sumo como angelita a @losangeles_ok por @eltrecetv", escribió ahora junto con una foto en la que se la ve firmando el contrato que la une con el canal.

"Gracias @angeldebritooki por tu paciencia y tu confianza. A cada una de mis futuras compañeras a quienes conozco, feliz de que este 2021 comience de la mejor manera junto a ustedes @maitepenio @antaboada @cinthia_fernandez_ @breymariana @yanilatorre Voy a ser una angelita y lo queria compartir con ustedes HOLA LAAAAM", concluyó la periodista, que recibió muchísimos comentarios favorables, inclusive de algunas de sus futuras compañeras.

