Peter Lanzani explicó por qué estuvo a punto de renunciar a "Casi Ángeles"

Peter Lanzani estuvo como invitado a "Los Mammones", América, y explicó por qué estuvo a punto de renunciar a "Casi Ángeles" en pleno éxito de la tira de Cris Morena, cuyo primer episodio fue en 2007.

"Hermosas palabras de Cris. Fueron más de cinco años que compartimos juntos. En el buen sentido, le debo mucho. Me abrió las puertas a un mundo maravilloso y tener las herramientas para hoy seguir creciendo. Siempre palabras de admiración y mucho cariño para ella", dijo el actor tras ver las cálidas palabras de la productora.

Y reconoció cuando estuvo a punto de irse del elenco ante la consulta de Jey Mammon: "En la segunda temporada casi que abandono todo. Nico Vázquez es uno de los que me convence (de seguir). >Estaba como cansado, no me sentía en el mundo".

"Justo me agarró en quinto año de colegio, lo hacía alejado de mis amigos, viajes con mi club. Sentía que estaba perdiendo algo de pertenencia mío", amplió Lanzani.

Y cerró: "Terminaron convenciéndome. Por suerte sigo teniendo mi mismo grupo de amigos que son mi cable a tierra. Los amigos son lo mejor del mundo".