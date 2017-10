Peter Lanzani aclaró cómo se llevó con Luis Brandoni en "Un gallo para Esculapio"

"Un gallo para Esculapio", ficción producida por Underground, tuvo una muy buena crítica en general por el público y la prensa.





Peter Lanzani habló en Perfil sobre su destacado protagónico en la miniserie y contó cómo se llevó con Luis Brandoni, el otro protagonista de la historia. habló en Perfil sobre su destacado protagónico en la miniserie y contó cómo se llevó con, el otro protagonista de la historia.





"Conmigo fue un sol. Conectamos de entrada y siempre tuvo la mejor predisposición. Me enseño mucho sin ponerse en el lugar de maestro", contó Lanzani aclarando algunos rumores de mala relación entre ambos.

peter lanzani 3.jpg



"Es un actor maravilloso que enseña con el hacer, lo llevaré siempre en mi corazón. Ojalá me lo siga cruzando a lo largo del camino", añadió.





Y sobre su papel en la exitosa ficción, Peter destacó: "Fue una de las experiencias más intensas e interesantes de mi vida. Aprendí muchísimo. Cruzarse con Bruno Stagnaro es de esas cosas que no te pasan todos los días. Hoy, que ya bajaron la locura y el cansancio, que volví a ver la serie, soy más fanático que antes. Me fascina, le sigo encontrando cosas nuevas. No me olvidaré jamás de lo que viví. Funcionó mucho la multiplataforma, la gente responde muy bien".