Pese a estar peleadas, Ernestina Pais bancó los dichos de la Negra Vernaci

Elizabeth Vernaci realizó polémicas declaraciones en su programa de radio sobre la provincia de Jujuy y entre tantas críticas, Ernestina Pais salió a defenderla.

“¿No pensaste en relajarte en el Caribe, en playas para estar más tranquilo? Jujuy es Bolivia, alguien lo tiene que decir”, le preguntó la locutora a su operador y desató la indignación de millones de personas.

Pese a las diferencias que mantienen entre ambas, Ernestina Pais dialogó con la página de Radio Mitre y defendió a Vernaci.

“Toda la gente se pronunció, no tengo mucho más para decir. Lo hizo en un sentido humorístico. Ella tiene ese humor ácido que a veces incómoda. Seguramente cuando lo dijo no pensó en la repercusión que iba a tener”, comenzó diciendo Ernestina.

En ese sentido, siguió con su relato: “Confío en su buena leche y su buena fé. La radio tiene algo que la tele a veces no tiene. No tenes noción en la radio como puede impactar lo que decís. Es más, ella es tan grosa en su laburo que logra un impacto que la radio no tiene cuando se dicen las cosas”.

“Me parece una mujer inteligente. No creo que sienta para nada lo que dijo. Esto lo digo más allá de las diferencias históricas que hemos tenido”, manifestó en una conversación con Juan Etchegoyen.

