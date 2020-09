El periodista que se postuló como voluntario de la vacuna contra la Covid-19: "Me empezaron a llegar cosas muy negativas"

Miles de personas se anotaron como voluntarios para probar la vacuna contra el coronavirus desarrollada por China, en el DCVMN.

El 24 de agosto Argentina autorizó a realizar estudios de la fase 3 de la vacuna de Sinopharm Group, Laboratorio Elea Phoenix, tras su aprobación por ANMAT, Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.

Entre las personas seleccionadas se encuentra el periodista y notero de "Implacables" (El Nueve), Pablo Costas. En diálogo con PrimiciasYa.com, contó cómo se encuentra y, además, reveló que recibió mensajes discriminatorios tras anunciarlo en redes sociales.

"Tuve un dolor físico y de cabeza importante en las primeras horas de aplicada. De hecho no caí en cuenta de todo lo que me paso hasta 48 horas después. Pero ahora estoy bien y trabajo normalmente", relató Costas sobre los síntomas que sintió cuando se la aplicaron.

Luego contó que fue la pasó mal cuando comenzó a recibir mensajes agraviantes a través de las redes: "Estaba muy tranquilo cuando me vacune pero desde que subí el mensaje las redes me empezaron a llegar cosas muy negativas".

En esa misma línea, agregó: "Tantos mensajes malos me hacen dudar sobre si darme la segunda dosis o no. Empecé a leer las cosas que me mandan y me agarró mucha angustia. Algunos muy mala onda y después los que tratan de hacerse los graciosos diciendo que me va a salir un tercer ojo o branquias".

"Me vacuné porque es la única forma que tengo de colaborar a que todo se solucione más rápido", remarcó Pablo.

Y detalló: "Tuve dolor de cabeza náuseas y cansancio después de la primera dosis. tenía un estado de confusión grande, no me había dado cuenta de todo esto hasta bastante después. Cuando te vacunan no recibís plata, sólo una cajita de jugo, un termómetro, una regla y un alfajor".

Por último, ilusionado con que la vacuna sea efectiva, Pablo Costas, dijo: "La idea de vacunarme me la dio un compañero de trabajo, al que luego le dio miedo y no lo quiso hacer. Espero que de resultados y salgamos de esto cuanto antes".

La mitad de los 3000 voluntarios reciben la vacuna, y la otra mitad el placebo. Ni el voluntario, ni el equipo médico sabe cual es la vacuna que se aplica en cada caso. El periodista tiene que aplicarse una segunda dosis en 21 días, así que se espera una actualización de sus sensaciones que irá relatando a través de sus redes.

