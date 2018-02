Periodista estalló contra los corsos y murgueros: "Hace veinte años que puteo por esto"

Gustavo Tubio de TN y El Trece se mostró enfurecido desde Twitter contra los populares corsos en la Ciudad de Buenos Aires y los murgueros. El cronistase mostró enfurecido desde Twitter contra los populares corsos en lay los murgueros.





Tubio lanzó algunos mensajes muy enojado por la realización de estos clásicos eventos populares para los vecinos del barrio.





"Si alguno se ofendió lo lamento. Al que no me entiende que venga a mi casa y que se banque bombo desacompasado desde las 19 hasta las tres de la mañana haciendo temblar las paredes. Yo me levanto a las 5. Hace 20 años que puteo por esto", expresó enardecido.





"Estoy recibiendo amenazas y escraches por pedir un #corsodromoya. Se ve que algunos no quieren perder "el negocio"". Y luego agregó: