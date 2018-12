Periodista anunció su embarazo: "Mamá y papá están felices y te esperan con muchísimo amor"

Embed ¡Holaaa, ! Mamá y papá están felices y te esperan con muchísimo amor pic.twitter.com/uoyTNUKSFK — Anto Valderrey (@AntoValderrey) 14 de diciembre de 2018







Embed Gracias por los mensajitos y la buena energía, se siente mucho ✨ — Anto Valderrey (@AntoValderrey) 14 de diciembre de 2018



Hace unos meses Valderrey estuvo envuelta en un escándalo al aire por un comentario machista de su compañero de programa, Claudio "El Turco" Husaín, quien puso en duda la credibilidad de las mujeres que hablan de fútbol.





Ella cuestionó esas palabras del ex futbolista al instante en la señal de Direct TV: "Yo pensé que éramos un programa de actualidad y que los debates eran de este siglo y del día. No pensé que eran del siglo pasado... si las mujeres podíamos o no hablar de fútbol, opinar de fútbol, trabajar en el fútbol. Ya queda claro que las profesiones no tienen género, que algunos son buenos, algunos son malos, algunas son buenas y algunas son malas en todos los ámbitos, esa es mi opinión. Si no tendríamos que hablar de que todos los jueces de línea y todos los árbitros son perfectos y estamos muy lejos de eso, me parece".