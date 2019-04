Pergolini y Malnatti se reencontraron al aire y reflotaron la interna de "Caiga Quien Caiga"

Daniel Malnatti y Mario Pergolini se juntaron al aire en TN y reflotaron viejas chispas de "Caiga Quien Caiga". se juntaron al aire eny reflotaron viejas chispas de





TN Central. Se elogiaron mutuamente y no faltaron los palitos para Andy Kusnetzoff. El periodista y el conductor coincidieron en el ciclo.





Cerca del final de su participación en el programa, y después de muchos años, Mario volvió a compartir aire con Malnatti, su ex compañero de "CQC".





Al periodista le surgieron hermosos recuerdos de su paso por el famoso ciclo y algunas preguntas sobre sus ex compañeros.





Al cerrar la charla, reconoció que Pergolini fue un gran jefe, lo miró a los ojos y le dedicó unas palabras que lo hicieron emocionar.

"Te quería agradecer de forma pública por cómo fuiste como jefe. Obviamente que hay cosas para criticarte, pero siempre valoraste la creatividad y la persona", expresó Daniel.





Luego, aprovechó para reflotar el enfrentamiento entre Pergolini y Andy Kusnetzoff y disparó: "Me voy a contestar una pregunta que antes no pude responderme. ¿Por qué Andy y vos son millonarios? Vos, porque sos un genio, un crack, un tipo diferente. Andy, no sé".





Mario le agradeció los halagos y le recriminó a Malnatti que lo hubiera abandonado para irse a trabajar a El Trece





"Es cierto que muchas puertas se te pueden abrir, el tema es saber cómo lo aprovechás. Cuando decidiste venir acá, yo me enojé mucho", tiró Mario.