Fernanda Iglesias, la locutora Carla Ritrovato realizó una impactante confesión sobre lo que fue su relación con Mario Pergolini.





"No me quiso nunca. No sé qué le hice, me odia", afirmó en la nota con el diario La Nación.





Ritrovato fue una de las voces femeninas más destacadas de la Rock & Pop de los años noventa cuando el ex conductor de "CQC" era una de las figuras principales de la emisora.





"La radio era muy machista. Ahí tenía que mandar a Pergolini a la c... de su madre o ponerme a llorar detrás de una puerta. Pero también tuve compañeros muy caballeros... La Rock & Pop es el sello que voy a tener hasta el día que me muera. Me marcó", manifestó Carla recordando sus años de trabajo en esa radio.

Al ser indagada sobre lo que fue su relación con Mario, arrojó: "No me quiso nunca. No sé qué le hice, me odia. Me trató despóticamente siempre".





"¿Eras competencia para Pergolini", le preguntó Iglesias al lo que ella respondió: "Nunca fui un peligro para él, si no a los diez minutos me hubieran echado. Él estaba de 9 a 13, liderando y yo trabajaba a las 3 de la madrugada, ni me escuchaba Pergolini, él dormía a esa hora".





Y sobre por qué se fue de la radio, dijo: "Me echó Quique Prosen en el dos mil y pico. Pero Pablo Lette me rescató y me llevó en el verano a hacer Rock & Pop Beach. Después trabajé en Mega y en Much Music".