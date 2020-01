Peretti opinó sobre la denuncia de abuso sexual a Pablo Rago: "Es uno de los mejores compañeros que tuve"

Durante la avant premiere de El Robo del Siglo, la nueva película de Ariel Winograd, sobre el siniestro al Banco Río de Acassuso en 2006, que llega este jueves 16 de enero a los cines, uno de sus protagonistas, Diego Peretti, habló sobre su compañero de elenco, Pablo Rago y la denuncia de abuso sexual que se hizo publica hace un mes.

“Yo trabajé ya tres veces con Pablo Rago, y lo que puedo decir, y no estoy exagerando por el momento que está viviendo, lo pensaba antes, es uno de los mejores compañeros que tuve de trabajo. En cine, trabajé tres o cuatro veces con él, y es de los mejores compañeros que tuve, en horario, respeto, inteligencia, bondad. No tengo una cámara en ningún lado para decir qué pasó en la intimidad, pero tengo las mejores referencias de Pablo y sí, me da la sensación que escuchando la otra parte es como demasiado el daño que provoca mediáticamente y a él.", expresó el actor.

"No es el caso de Thelma Fardin ni el caso de otras.. pero esos son más claros, acá veo las declaraciones y el daño que produce y la balanza hace un desequilibrio enorme", agregó el actor.

Además contó que estuvo con Rago en el momento que se dio a conocer la denuncia contra él y explicó qué opina sobre el movimiento feminista de nuestro país: "Reaccionó como hubiera reaccionado yo, blanco, pálido... la madre, el hijo, la novia, los trabajos… es como un desbarranco tan grande, que te vuelvo a repetir no me pasó lo mismo con Thelma Fardin, porque lo conozco a Pablo Rago".

"Creo que hay que sentar jurisprudencia de algún tipo sino es una aplanadora, y en la aplanadora cae gente y no esta bien que no haya una jurisprudencia mas clara con respecto a eso, el tema de que alguien es inocente hasta que se demuestre lo contrario es un tema que es republicanismo puro, eso no se puede pasar por arriba, por más que esté el movimiento. Yo estoy mas que a favor del movimiento, que empezó hace 60 años atrás. A los hombres que no son machirulos nos beneficia enormemente, enormemente! Nos quita la mochila de macho proveedor, nos meten un chip que es una mochila de 70 kilos, dentro de 100 años que esa mochila no esté, es fantástico, desde la sexualidad a lo laboral. El que no se dé cuenta de eso es un machirulo o un idiota. Pero en estas cosas de crees o no crees es un juego muy infantil para el daño que produce", finalizó.

Cobertura: Americatv.com.ar