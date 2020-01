El Pepo desde la prisión domiciliaria: "Pensé en suicidarme"

El cantante tropical El Pepo se encuentra detenido en su domicilio por decisión del juez Mariano Cazeaux. El cantante tropical acusado de doble homicidio culposo y está en Santos Lugares con una tobillera electrónica.

Recordemos que en la madrugada del 20 de julio del 2019, Pepo chocó y volcó en la ruta cerca de Dolores, en un accidente que le provocó la muerte a su representante, Ignacio Abosaleh, padre de un nene de 7 años, y del trompetista Nicolás Carabajal, padre de una nena de dos y un bebé.

LEER TAMBIÉN: Mónica Gutiérrez al Pepo: “¡Manejabas tomando vodka!”

El Pepo decidió hablar con el ciclo "Secretos Verdaderos" y fue entrevistado por el conductor del programa, Luis Ventura.

"Josefina (su esposa) es la que me empuja para que salga adelante. Hace tres años que estamos en esta casa. Vivíamos a quince cuadras, salíamos a ver casas de noche, le sacábamos fotos y después llamábamos a la inmobiliaria. Vimos esta casa y le pregunté si la había visto. Pegamos la vuelta y dijimos es esta", contó El Pepo sobre la casa donde lleva adelante la prisión domiciliaria.

El cantante reside ahí con su esposa y con Ian, el hijo que ambos tienen. "Nos fuimos mudando de a poco. Acá vivimos buenos y malos momentos. De todo. Estas pareces no guardan silencio porque siempre hablamos lo que nos pasaba e intentamos buscarle una solución", expresó.

Al momento del accidente, Josefina y Pepo estaban distanciados, pero nunca dejaron de verse. "Vivíamos en casas separadas pero nunca dejamos de vernos. Siempre tratando de reconstruir. Al momento del accidente estábamos retomando la relación", añadió.

"Me había ido porque fue por una cuestión de que no estaba bien y como acá vive Ian también no tienen por qué pasar por ciertas cosas que no son buenas para un pibe de 16 años. Entonces, me fui a vivir a otro lado", enfatizó sobre el momento donde dejó la casa por su recaída.

"Primero que todo soy consciente de que tengo una enfermedad. Hoy lo que me pasó el 20 de julio a la madrugada. Cuando falleció mi viejo estaba bien, limpio, no tenía el problema como cuando pasó esto", finalizó.

LEER TAMBIÉN: "El Pepo" fue operado con éxito de la fractura de peroné en su pierna izquierda