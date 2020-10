Pepe Novoa: "Laura está cantando porque no tiene trabajo y tiene que mantener a sus hijos"

Pepe Novoa, padre de Laura, salió a defenderla tras la renuncia de Patricio Arellano al "Cantando 2020", El Trece, y explicó por qué su hija decidió formar parte del reality que conducen Ángel de Brito y Laurita Fernández.

"A mí me encanta Laura porque es audaz. Ponerse a cantar es una audacia que solamente la puede hacer ella. Y realmente lo hace con gracia. Al final, importa un pito si desafina. Algunos tonos da y otros no da, pero tiene el encanto de una chica que hizo mucho teatro bueno", comenzó el actor en declaraciones al ciclo radial "Por si las moscas", La Once Diez / Radio de la Ciudad.

Y agregó: "Laura tiene ángel. Eso no es fácil de conseguirlo. No se compra, no se vende y no se estudia. Eso se tiene o no se tiene".

"Como padre, lo que no me gusta es que la maltraten. A veces se maltrata con una palabra. Hay programas que te ponen los defectos”, indicó sobre las polémicas que surgen en el programa.

Y admitió que su hija no pasa por un buen año en lo económico producto de los efectos de la pandemia y cuarentena: "Tenía un año estupendo por delante, de repente se desbordó todo y hay que mantener la casa. Laura está cantando porque no tiene trabajo y tiene que mantener a sus hijos".

"Era un año precioso para Laura: tenía una tira, una película y trabajo en teatro. Un día le llegó por medio del representante el proyecto del Cantando y dijo ‘yo canto’. Lo hablamos en familia y yo le dije: 'En este momento, no hay ninguna otra cosa. Agarra esto porque es lo que, de alguna manera, te va a mantener en vigencia y te va a dar plata para mantener tu casa y tus hijos'”, confió Pepe.

Y destacó: "Son las cosas que tiene esta pandemia. A veces uno tiene que inventarse trabajo para sentirse útil y comer todos los días faisán".

