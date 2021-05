Pepe Cibrián sorprendió en el día de su cumpleaños con un challenge de Tini y María Becerra

Con un video muy divertido, Pepito se animó hacer el challenge de “Miénteme” la nueva canción de Tini y María Becerra con un look muy particular.

A pesar de que el teatro es uno de los sectores más afectados a causa de la pandemia, Pepe Cibrián Campoy supo cómo reinventarse. En el día de su cumpleaños sorprendió a todos y se hizo Tiktoker.

El prestigioso actor, autor y director teatral que acaba de cumplir 73 años, no se quiso quedar afuera del mundo de las tendencias y se animó a la nueva red social que es furor en los jóvenes. Con un video muy divertido, Pepito se animó hacer el challenge de “Miénteme” la nueva canción de Tini y María Becerra con un look muy particular: repleto de anillos, collares y sus clásicos anteojos de colección.

“Hola a todos! Hoy es mi cumpleaños y estreno mi cuenta con el #mientemechallenge de @tinistoessel @mariabecerra_22”, publicó el artista en su cuenta. Y se lució con una coreografía muy jugada. “Hoy me animé a este divertido “challenge” de Tini y María Becerra porque no me quiero quedar atrás. Me gusta saber en que andan los jóvenes artistas pues siempre me he rodeado de ellos y ¡qué felicidad me produce! ¿Me importa lo que digan? ¡En absoluto! Solo importa que me produzca felicidad. Los invito a sumarse, ¡es muy divertido!”.

Si algo le sobra a Cibrián, es talento para adaptarse a los tiempos que corren. Fue uno de los primeros en animarse a estrenar vía streaming cuando pocos actores se animaban a tal desafío. Y redobló la apuesta ya que sumó a la nueva modalidad virtual, sus clases personalizadas por zoom, -que hasta el día de hoy sigue brindando- y hasta tomó audiciones para: “Infierno Blanco” su nuevo proyecto que gestó en pandemia, y que verá la luz en cuanto las medidas sanitarias lo permitan.

Un año intenso en la vida de Pepe que afortunadamente estuvo repleto de trabajo. Luego de sus estrenos virtuales y de su paso como jurado en el “Cantando 2020”, el máximo referente del teatro musical en Argentina, abrió una cuenta de Instagram llamada @coleccionpcibrian donde puso a la venta su colección de anillos de las más variadas perlas, piedras preciosas, y brillantes en diferentes formas, tamaños y colores, además de relojes, pulseras y anteojos que reunió el artista a lo largo de su vida.

Como si fuera poco, el próximo 29 y 30 de mayo, Cibrián brindará además un Seminario Virtual Interactivo donde el maestro expondrá magistrales reflexiones e ideas sobre la actuación y el oficio de "hacer" teatro. Dará consejos de interpretación y pondrá su experiencia y sabiduría a merced del alumno que podrá hacerle preguntas. Toda la información la pueden encontrar en su cuenta oficial de Instagram: @pepecibrianc

