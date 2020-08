Pepe Cibrian, el rey de Tinder: "Mucha gente no cree que soy yo"

La semana pasada, Viviana Saccone contó que piensa bajarse Tinder para conocer gente.

"Todavía no lo uso pero estuve pensando en bajarlo. Igual siempre tengo que conocer a la persona. Nunca entré, no sé cómo es, tengo amigas que lo usan y les dio resultado. Pepe Cibrián lo usa mucho, la gente no le cree pero es así", enfatizó.

Saccone habló en El after de la previa, ciclo que conducen Celeste Muriega y Tucho los jueves de 19 a 21 por UrbanaBa.

LEER TAMBIÉN: Andrea Taboada fue a "LAM" pese a la sospecha de COVID Positivo en su equipo del Canal de la Ciudad

En ese mismo ciclo, Pepe Cibrián, actual jurado del "Cantando 2020", respondió si es o no el rey de la app citas.

"Es maravilloso, no soy el rey, pero lo uso y lo digo en todas partes. No me causa ningún pudor. La gente no lo dice. Yo lo digo encantado de la vida. Mucha gente no cree que soy yo", contó Pepe.

Y agregó: "Ha habido gente que me piden que les demuestre que yo soy. Tengo como 28 fotos subidas con mi madre, mis perros, en mi casa, todo, no tengo problema, es una forma de conocer gente, de entablar diálogo".

"Algunos lo usan con otro sentido, está bárbaro, todo lo que haga uno que no joda al otro. He conocido gente muy agradable pero no se dio desde lo sexual, no hubo encuentros", finalizó.

LEER TAMBIÉN: Carlos Villagrán no fue convocado para la bioserie de "Chespirito" pero tendrá la suya propia en Netflix