Pepe Cibrián Campoy y el particular festejo de los 30 años de "Drácula"

El próximo domingo 29 de agosto se cumplirán 30 años del estreno de "Drácula", el musical creado por Pepe Cibrián Campoy con música de Ángel Mahler que se convirtió en un hito del teatro argentino. Sin embargo será la primera vez que no se podrá disfrutar de su reposición, algo tan esperado por los miles de fanáticos que el espectáculo ha cosechado a lo largo de los años. Tras la separación artística sufrida entre ambos creadores, Mahler no autoriza los derechos de la música, por lo cual el espectáculo no podrá presentarse.

Sin embargo, Cibrián celebrará el aniversario a su manera. El prestigioso autor, actor y director teatral brindará un encuentro gratuito para aquellos que quieran compartir esta fecha tan particular con el referente máximo del musical en Argentina. Será una charla amena donde Cibrián repasará anécdotas y recuerdos y se pondrá a merced de quienes quieran hacerles preguntas en un encuentro que será único e irrepetible.

"Drácula es un clásico que me va a trascender y me sorprende. Fue un éxito inconmensurable, pero no económico, fue social y cultural. Fue un éxito y seguirá siéndolo cuando yo ya no esté. Es parte de un amor popular. Se convirtió en un fenómeno que le escapó a la lógica y se volvió un espectáculo de masas. Pasa el tiempo y el amor del público continúa intacto... Éste es mi regalo para celebrar de los 30 años de un hijo muy amado que ya ha tomado vida propia. "Drácula" ya es de la gente. Y por eso quiero compartir junto a ustedes esta fecha tan particular. Los espero." escribió Cibrián en sus redes.

Tras su estreno en el Luna Park, "Drácula, el musical" se convirtió rápidamente en pasión de multitudes y en un gran semillero por el que han surgidos talentos que hoy son grandes artistas de la escena nacional: Juan Rodó, Cecilia Milone, Paola Krum, Alejandra Radano, Karina K, Elena Roger, por nombrar solo algunos.

Dada las circunstancias, el encuentro será virtual a través de la plataforma zoom. Quienes deseen participar deberán enviar un mail para inscribirse previamente a: infocibrian@gmail.com donde recibirán todas las instrucciones para participar de éste evento único.