Pepe Cibrián, molesto con Ricardo Darín: "Dicen que la actividad no es esencial, pero hay actores que pasan hambre"

En días de cuarentena y crisis económica, Pepe Cibrián mantuvo una charla exclusiva con PrimiciasYa.com luego de haber disparado hace unos días contra Alejandra Darín, presidenta de la Asociación Argentina de Actores, luego de que manifestara que la actividad actoral “no es indispensable”.

Ahora, mientras el director teatral puede desarrollar algunas de sus actividades a través de las redes, también mostró su disconformidad con Ricardo Darín, quien salió a bancar esta semana a su hermana.

"El trabajo de los actores no es una actividad esencial si lo comparás con otros oficios que tienen mayor prioridad en esta pandemia, como los que trabajan en hospitales, la gente que tiene que controlar, más los que se encargan de los insumos y de la alimentación, entre otras profesiones", dijo Ricardo en una nota con un ciclo de TN.

LEER MÁS Ricardo Darín bancó la opinión de su hermana: “La actuación no es una actividad esencial”

Al ser consultado por este tema en un Live de Instagram con este portal, Pepe dijo: "Yo sé que nuestra profesión no es imprescindible, tampoco lo es el taxista, tampoco lo es el cartonero, tampoco lo es el mozo de un bar, pero creo que somos necesarios".

Y luego agregó: "Entonces que los actores nos veamos limitados al trabajo porque varios podemos hacer obras unipersonales sin decorados ni maquillaje, pero el que no tiene eso, no puede llamar a plateanet y decir yo quiero hacer. A un profesor de danza o canto no le es tan fácil dar clases de manera virtual. Hay gente que no tiene tantas ganas de hacerlo de esta manera. El actor y tantas disciplinas están muy limitadas en ese sentido. No me gusta que me digan si soy o no prescindible. Me parece una frase no afortunada de Alejandra, a la cual le tengo un gran aprecio".

Con respecto al apoyo de Ricardo a su hermana, Cibrián indicó: "Dicen que la actividad no es esencial, salvo para el actor que pasa hambre. Lo esencial también es comer y tomar agua para ser digno. El actor que puede subsistir, que subsista, pero el actor que no puede, pasa hambre. Hay varios que pasan hambre... El hambre está ahí".

LEER MÁS Aníbal Pachano, muy crítico con Alejandra Darín: "No para de hacer declaraciones equivocadas, fue horrible lo que dijo"