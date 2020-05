Pepe Cibrián, furioso con Alejandra Darín: “Es lamentable y aberrante lo que hace”

Pepe Cibrián manifestó también su desacuerdo con Alejandra Darín después de que la máxima autoridad de la Asociación de Actores salga a decir que la actividad actoral “no es indispensable”.

El testimonio de la Presidente de la institución artística generó una polémica en el mundo del espectáculo y fueron distintos colegas los que salieron a criticarla.

“Me he enterado ayer, me lo han comentado. Me parece lamentable. Puede que haya habido alguna mala interpretación o que no haya querido decir eso. Hay muchas cosas que no son indispensables. Lo único indispensable es un médico, comer y ponerte una aspirina. Pero para los compañeros es aberrante. Si me dijera que la sociedad de actores dice eso y a cada actor le pasa a un subsidio, bueno muy bien”, arrancó diciendo el artista de manera tajante en una entrevista con Juan Etchegoyen para la web de Radio Mitre.

LEER MÁS Verónica Llinás sobre el problema de los actores: "Se podría inventar algo para reactivar la actividad"

Siguiendo con su relato, indicó: “Es terrible que haya dicho eso. El actor, el taxista, el obrero, el pintor viven el día a día. Decir que no somos indispensables es una frase no muy afortunada. El arte sana”.

Y agregó: “Lo indispensable es comer, lo demás es superfluo desde algún lugar, y la medicina. Pero para los actores el día a día es fundamental”.

“Y cada uno va a tener que rebuscársela para salir adelante. Los empleados del estado tienen la seguridad de que cobran el sueldo pero nosotros no. La mayoría no cobra todos los meses”, finalizó.

LEER MÁS Alejandra Darín sobre el pedido de actores de volver a trabajar: “Nuestra actividad no es indispensable”