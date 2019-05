Pepe Cibrián cóntó cómo conoció a un joven a la salida del teatro: "Estamos en veremos"

"La dama de las rosas", y admitió que le gusta salir con gente más joven que él. Pepe Cibrián habló de cómo conoció a un joven a la salida del teatro, que protagonizay admitió que le gusta salir con gente más joven que él.





"Conocí a un jovencito. Me conquistó haciendo nada, la presencia, la charla, Lo conocí a la salida del teatro. Siempre he salido con gente más joven que yo. Los jóvenes tienen vitalidad, los grandes de mi edad me aburren un poco", dijo el actor y director en charla con el ciclo radial "Modo sábado", Radio Nacional.





"A la salida del teatro me dijo que me felicitaba que le parecía buenísimo mi trabajo mientras lloraba y se arrodillaba, me pareció muy tierno y ahí dije ¿por qué no invitarlo a comer? Esa misma noche fuimos. Estamos en veremos con el jovencito Tengo amigos que son jóvenes, me impulsan. Me hacen sentir alegre", agregó.





Y sobre la fidelidad opinó: "Creo en las ideas de amor, creo que es más peligroso que una persona de la pareja tome 3 cafés seguidos con otra persona que el hecho de una sola aventura que no me quiero enterar. Me parece grave el engaño".





"Creo que el ser humano no es monógamo, entonces creo que tenes que ser honesto y vivir su pareja como le dé la gana. Lo importante es que seas buena persona, la sociedad se mete mucho en estos asuntos", explicó Pepe.