Pepe Cibrián confirmó su separación: "Lo amo, pero una relación son momentos"

Pepe Cibrián Campoy brindó una entrevista exclusiva a este medio donde reveló que está separado de Santiago Zenobi, su esposo desde 2010.





Y agregó: "A veces es necesario, no es grave, no estoy mal y él tampoco. No nos divorciamos ni nos vamos a divorciar. Esto lleva tiempo, es entender que a veces uno se cansa. Uno va para un lado y otro para el otro. El amor es para toda la vida. Lo amo y por eso no pensamos divorciarnos".





Para cerrar, Cibrián remarcó: "Esto lleva dos o tres años de charlas, terapias y en el último mes, con calma, lo decidimos. Mi casa es muy grande y estaba en venta, me iré a vivir a Buenos Aires. Él ahora vive en Pilar. Queremos que el otro sea feliz. Lo mejor ahora es no convivir. Es un hombre ético, maravilloso y no tengo nada para decir de él".

