Pepe Cibrián Campoy: "Es un desafío muy grande, me la juego con muchísimo dinero y entradas populares"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Pepe Cibrián Campoy dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y nos contó de esta propuesta teatral de "La dama de la rosas" que lo tiene como protagonista y que se presentará desde el 15 de marzo en el Cultural San Martín. dialogó en exclusiva cony nos contó de esta propuesta teatral deque lo tiene como protagonista y que se presentará desde el 15 de marzo en el





"Es una obra que yo he escrito curiosamente antes de esta brutal y fantástica lucha por la identidad, cosa que he luchado en el Senado cuando peleé por la ley igualitaria. La dama de las rosas tiene una producción impresionante que habla de la relación de dos mujeres de los años 20 que entre ellas surge una relación de amor muy bella, que habla de la identidad, de la decisión y de las cosas inesperadas", explicó el actor y director teatral en exclusiva.

Y comentó: "El desnudo tiene un profundo contexto que tiene que ver con el final de la obra que es muy comprometido. La obra es muy divertida, con actores y un vestuario fenomenal. Yo me la juego con muchísimo dinero y la entrada está a 350 pesos, precios más que populares, pero creo que es mi manera de cumplir con un sueño y ayudar a que la gente pueda ver teatro. Sé que los empresarios no están de acuerdo con esas cosas pero yo sí".

Y amplió: "Para mí es un desafío muy grande, es agotadora la obra, más que Priscila, pero estoy muy feliz de poder aguantarlo con todo lo que me sucedió, porque son 13 cambios de ropa maravillosos y un personaje muy conmovedor los dos".







"Los miércoles va a estar 150 pesos la platea y no me importa. Yo apuesto a que vaya mucha gente por la obra, por mí y por el precio. He pasado muchas cosas en estos años y esto era lo que quería hacer, lo disfruto".





"Dejé La jaula de las locas por incompatibilidad con la producción y seguramente hubiera ganado muchísima plata, pero no me compensa nada más que estar feliz y acá estoy profundamente feliz. A esta altura he hecho todo lo que tuve ganas en la vida, ¿cómo no lo voy a hacer ahora? Siempre he cumplido los sueños. La dama de las rosas creo que va a hacer algo muy disfrutable", finalizó Cibrián.