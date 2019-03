Pepe Cibrián Campoy admitió su admiración por Cristina Fernández y María Eugenia Vidal

Pepe Cibrián Campoy, que viene de estrenar su nuevo musical "La dama de las rosas" en el Centro Cultural San Martín habló sobre el presidente Mauricio Macri, la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal y a la ex presidenta que viene de estrenar su nuevo musicalen elhabló sobre el presidentela gobernadora de lay a la ex presidenta Cristina Fernández

"Renault echó a 1600 personas y el Gobierno dice que hay 700 mil puestos nuevos de trabajo, entonces no me cierra. ¿Por qué no dicen la verdad? Qué lástima que no digan la verdad, porque les hubiese sido mucho más fácil. Frente a eso digo: qué horror, qué poca sensibilidad que pretendan cerrar las escuelas de noche, que le bajen la jubilación a los jubilados. o que hagan de la calle Corrientes un símbolo de la deshumanización. ¡Con ese dinero, limpiá el Riachuelo! No, se hace la calle Corrientes otra vez, que es al pedo totalmente, no sirve para nada. Es tirar millones y millones", opinó el director teatral y actor en charla con La Nación.

Cristina Fernández de Kirchner: "Me parece una mujer brillante. La admiro por su cabeza, por su pensamiento. Es un gran talento. Pero si realmente se prueba que vaciaron el país, no estoy de acuerdo. Si así fue, creo que ella tenía conocimiento de esto; y si lo permitió, por más que no se lo haya quedado ella, es tan grave como si lo hubiese hecho. Pero insisto, creo que es una mujer de un nivel superior. Y le tengo un gran cariño como persona". Por su parte, también se refirió a su admiración haciade