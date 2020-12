La peor noche de Fede Bal en "MasterChef Celebrity": "Parece comida de gato"

Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui no tuvieron piedad con el actor. El video.

Anoche en "MasterChef Celebrity" se realizó la gala de los mejores de la semana, pero la mala performance de Fede Bal hizo parecer que estaba no en la gala de los peores sino en la de eliminación. Y el jurado aseguró que su plato parecía "comida para gatos".

"No sé qué mas hacer, no tengo más idea que cocinar. Cociné más que en 30 años de mi vida", señaló el actor, a quien le costó mucho resolver qué plato realizar pese a que tenía vía libre y 60 minutos para hacer lo que quisiera con los ingredientes de la caja.

"Sos un laberinto, es muy difícil", le dijo Fede a Germán Martitegui mientras él le daba su devolución. El chef le respondió de manera picante: "Vos sos un chanta. Si improvisaste es porque sos un improvisado, tuviste 60 minutos para cocinar algo decente".

Y Donato también lo criticó duro: "Venimos en paz a degustar, la persona que a esta altura de la competencia tiene que justificar por qué está acá sos vos, no nosotros".

"¿Estás preparado para recibir una devolución sin filtro? Un plato así presentado de esta forma, con estos sabores y este destrozo de un lomo. No tiene color ni sabor el cuscús, no está a la altura de nada. Este plato no está a la altura de nada, de esta competencia, de un restaurante, nada", siguió.

"Estás despedido", señaló Martitegui. "Yo tengo que cerrar el restaurante si sirvo eso", agregó luego. "Me parece un montón", intentó justificarse Fede Bal, a la vez que aseguró que no sabe cómo está entre los 8 mejores, "no estoy capacitado". "Lo voy a tomar como algo gracioso, doy el beneficio de la duda que quisiste hacer una broma, mal hecha", remarcó el chef.

Por su parte, Damián Betular también siguió pegándole al actor: "Es como la lata del alimento para el gato. La ensalada es una piña. Yo estoy re tranquilo, el que no tiene que estar tranquilo sos vos".

Fede concluyó: "Es un punto en el programa en el que tranquilamente me tengo que ir. Tengo compañeros que saben muchísimo más que yo".

Cabe destacar que Vicky Xipolitakis, Analía Franchín y Sofía Pachano también la pasaron mal en la gala del miércoles, y los tres miembros del jurado fueron muy duros con sus devoluciones. ¿Quién de ellos se irá el domingo?

