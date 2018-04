Peligra la obra de Mariano Martínez tras la renuncia de Laurita Fernández

Mariano Martínez no le cayó para nada bien la decisión de Laurita Fernández de irse a encabezar "Sugar" porque ya tenía cerrado compartir con él el protagónico de la obra "Rapunzel". no le cayó para nada bien la decisión dede irse a encabezarporque ya tenía cerrado compartir con él el protagónico de la obra "".

Todo estaba listo para que ambos encabecen unas de las propuestas teatrales más importantes para la temporada de invierno, pero Fernández parece haber desestabilizado el proyecto que, finalmente, no encarará.

Este miércoles, el actor dialogó con Nosotros a la mañana y se mostró enojado con la decisión de Laurita

"Estamos viendo cómo hacemos porque íbamos a empezar a ensayar pero todo se modificó porque iba a ser con Laurita y al final se fue a hacer Sugar. Entonces ahora estamos viendo si seguimos avanzando o qué hacemos", aseguró Mariano.

Y siguió: "Hoy no puedo confirmar que yo siga adelante con Rapunzel, ojalá que sí. No lo sé. Hoy no puedo decir nada. Me agarran en un momento de incertidumbre".

Finalmente, fue consultado por la decisión de la bailarina y conductora. "Me sorprendió. Porque arrancábamos un lunes y yo me enteré un viernes. Sí, ella me llamó y me explicó un poco cómo fueron las cosas"

"La mejor para ella porque le va a ir bárbaro pero me lamenté porque la dupla estaba buena y el proyecto también. Igual, la mejor. Lo importante es que uno esté donde quiera estar", concluyó, cortante Mariano Martínez.

