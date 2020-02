¿Por qué se pelearon Mica Viciconte y Fabián Cubero?

Fabián Cubero regresó a Carlos Paz durante la tarde de ayer y por la noche fue con su pareja, Mica Viciconte, a la fiesta de la revista Gente.

Damián Rojo contó en Intrusos que Mica y Fabián habrían protagonizado una discusión ya que que él no habría querido sostenerle la cartera mientras ella hacía unas fotos.

LEER TAMBIÉN: Mica Viciconte opinó la polémica frase de Nicole de que es condenada "por ser rubia y de ojos claros"

Además, el colega sostuvo que se retiraron antes del evento por esta pelea que hubo.

Delfina Gerez Bosco, que estaba invitada al ciclo, le mandó un mensaje a Mica: "Ella se ríe, me dijo que no va a contestar, que está todo re bien. No va a hablar del tema", aseguró Delfina.

"Para mí pueden tener una discusión de pareja, como cualquiera la puede tener. Ella no me dijo nada de esto. Y lo de tenerle la cartera, no es más o menos hombre por esto. Pero como Fabián está yendo y viniendo a Carlos Paz por el trabajo que va a empezar a hacer con Vélez, capaz llegó del viaje cansado. Además de los problemas que tiene con su ex… Pero ellos se aman y se pelean todo el tiempo, hasta jugando, porque son re competitivos", añadió.

LEER TAMBIÉN: Mica Viciconte opinó sobre la nueva denuncia de Nicole a Cubero por la custodia de las hijas de ambos