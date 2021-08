Peleados a muerte: el reclamo de Marcelo Longobardi a Jorge Lanata

Después del desplante de Jorge Lanata, enfurecido por los minutos de aire que le 'robaba' su colega al entregarle el programa, ahora Marcelo Longobardi contraatacó con todo y apuntó sus cañones no sólo contra su compañero. Por qué todo puede estallar en la AM.

La guerra entre los periodistas mimados de la emisora se desató algunas semanas atrás, cuando Lanata -cansado de los retrasos de Longobardi a la hora de entregarle el aire en el pase de un programa al otro- plantó bandera e hizo una suerte de piquete silencioso proporcional a los minutos de demora. Así las cosas, después de ese episodio todo pareció calmarse -al menos con el micrófono encendido-. Pero evidentemente no fue así. Es más, el radiopasillo ha llegado a deslizar que el enojo del conductor de la primera mañana ante semejante escándalo generado al aire, podría llegar a significar la retirada de Longobardi de la emisora.

Así las cosas, haciendo su programa desde Nueva York, Marcelo Longobardi por estas horas disparó un durísimo mensaje destinado no sólo a Lanata sino, principalmente, a los directivos de la emisora. Después de explicar los motivos por lo que no pudo salir al aire el lunes, exigió un pedido de disculpas por parte de las autoridades de Radio Mitre.

“Quisiera pedirles disculpas a los oyentes de Radio Mitre porque me he visto enredado en un problema de trabajo; pensaba que podía, como he hecho en varias oportunidades, hacer mi programa de radio normalmente mientras trabajaba para la televisión de los Estados Unidos, y esta vuelta no lo pude hacer, porque me vi desbordado por el trabajo, la verdad que se me complicó”, comenzó explicando Longobardi este martes por la mañana, antes de su habitual resumen de noticias.

Pero acto seguido, arremetió con su meta mensaje destinado no precisamente a la audiencia. “Aún así creo que, bueno... Hay gente de Radio Mitre que debiera ofrecer disculpas por asuntos mucho más importantes de los que yo estoy contando, pero eso es un tema que dejaremos para más tarde o para la semana que viene”, deslizó irónico antes de continuar con su ciclo radial.