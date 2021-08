Peleadas a muerte: Laura Ubfal, prendida fuego con Marcela Tinayre

Terrible enojo hizo público Laura Ubfal al comenzar su programa de ayer de Gossip, ciclo que sale por Kzo y que comparte con Guillermo Barrios y Leo Arias, dado que Marcela Tineyre, conductora de Las Rubias, le entregó 8 minutos tarde.

"Ya lo estoy llamando a Jorge Lanata a ver si tiene tanto poder como tuvo para que frenen a Longobardi a ver si la puede frenar a Marcela Tinayre que entregó 8 minutos tarde. Las pobres productoras le decían ´Marcela, estás pasada´. ¡Qué divertido!", afirmó Laura sin ocultar su enojo.

Y agregó: "Un challenge divertidísimo. Una divina. Pero bueno, está en Paris, y ya les dije que no hay relojes en Paris. Y yo lo digo porque nosotros también tenemos un público que se queja y mucho, pero no se puede hacer nada. Marcelita no quiere entregar y no hay otra".

La pelea entre ambas no es actual. Comenzó hace mucho tiempo. "Esto empezó hace 8 años, cuando yo estaba con Diego Ramos", remarcó Ubfal.

En 2019, Marcela Tinayre destrozó a Laura Ubfal al aire por una información que brindó. Sin embargo, en 2020 la felicitó por cumplir 100 programas y todo daba a entender que las aguas se habían calmado.