Pelé le dedicó un emotivo mensaje a Diego Maradona a una semana de su muerte: "Eres incomparable"

La muerte de Diego Maradona sigue movilizando a los principales referentes del fútbol, que le dedican su sincero homenaje en las redes sociales.

Luego de expresarse apenas conocida su muerte, Pelé compartió su dolor: "Algún día patearemos una pelota juntos en el cielo”. A una semana de la trágica noticia, el ídolo brasilero escribió una carta dedicada a su amigo.

"Hoy han pasado siete días desde que te fuiste. A muchas personas les encantó compararnos toda su vida. Eras un genio que encantaba al mundo. Un mago con el balón en los pies. Una verdadera leyenda. Pero sobre todo, para mí, siempre serás un gran amigo, con un corazón aún más grande”, comenzó Pelé.

“Hoy sé que el mundo sería mucho mejor si pudiéramos compararnos menos y empezar a admirarnos más. Entonces, quiero decir que eres incomparable. Tu trayectoria estuvo marcada por la honestidad. Y a tu manera única y particular, nos enseñaste que tenemos que amar y decir "te amo" mucho más a menudo. Tu rápida partida no me dejó decírtelo, así que solo te escribiré: Te quiero, Diego”, expresó emocionado.

“Mi gran amigo, muchas gracias por todo nuestro viaje. Un día, en el cielo, jugaremos juntos en el mismo equipo. Y será la primera vez que levante el puño al aire en señal de triunfo en el campo sin celebrar un gol. Será porque por fin podré abrazarte de nuevo”, concluyó Pelé.

