El Pelado López sobre si volvería a trabajar con "Jujuy" Jiménez: "Armamos una linda dupla y..."

El conductor, que está a punto de debutar en América con "Santo Sábado", dialogó con PrimiciasYa.com y se refirió a cómo era trabajar con su ex pareja en "Lo sabe, no lo sabe". Video.

Era una de las parejas más lindas y estables del ambiente. Sin embargo, Sofía "Jujuy" Jiménez y Guillermo "el Pelado" López le pusieron punto final a su noviazgo en diciembre de 2017, tras cinco años de amor.

La relación entre ellos nació cuando trabajan juntos en los exitosos programas que hizo el conductor por la pantalla de América TV, "Antes que sea tarde" y "Lo sabe, no lo sabe".

Y a días de regresar a la pantalla del canal del cubito con "Santo sábado" (12 de septiembre 21hs) junto a Soledad Fandiño, El Pelado respondió a la picante pregunta que le hizo Juan Pablo Godino en un live de Instagram para PrimiciasYa.com.

LEER MÁS Soledad Fandiño y El Pelado López ensayaron con panelistas: ¡La lista de los que formarían el equipo!

"De todas las compañeras con las que has trabajado, ¿volverías a trabajar con Jujuy?", quiso saber el periodista. Y el animador respondió: "El formato de Lo sabe, no lo sabe no tenía coequiper. Es un formato de Israel que lo hacía en España un ex CQC y era solo el conductor. Pero en ese entonces ella era la secretaria de Antes que sea tarde, y yo fui quien planteó se sumarla y tener una secretaria, aunque jugábamos con que era la coconductora y coequiper, y nos fue muy bien. Ahí armamos una linda dupla y a la gente le gustaba", comenzó diciendo.

En esa misma línea, Guillermo agregó: "Si volvería a trabajar con ella, en realidad no lo sé. No me lo plantee nunca. Tampoco es algo que haya pensado, la tele tiene mucho recorrido... No lo sé. No es algo que me quite el sueño tampoco o que me preocupe si un día sucediera. No tendría problemas".

"Creo que fue un gran periodo de aprendizaje para ella. Las veces que me ha tocado trabajar, primero con Julieta Prandi que tampoco había hecho conducción, siempre me gusta colaborar con mi compañera o compañero para que crezca. Ahora me pasa lo mismo con Fandiño, hay mucha química para trabajar y siempre me gusta darle una mano a mis compañeros. A punto a que con Soledad se la abra un camino en la conducción, más allá del modelaje", cerró el Pelado López.

MIRÁ LA ENTREVISTA COMPLETA CON "EL PELADO" LÓPEZ

LEER MÁS Fue primicia | Susana Giménez ya se operó: "Salió todo bien y a la tarde se le dará el alta"