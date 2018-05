Con la conducción de Guillermo "Pelado" López, "Todo por hoy" ultima detalles para su llegada a la pantalla de El Nueve. El programa se emitirá desde este lunes a las 23hs para cerrar las noches con una propuesta divertida.





"Estoy muy contento de volver a la tele, estamos armando un programa muy lindo y divertido, apuntando a que la gente se vaya a dormir con una sonrisa, cosa que hoy en día no es poca tarea. Es la primera vez que voy a conducir en Canal 9. En mi pasado actoral y con bolos estuve en la ficción 'Los buscas de siempre' haciendo una participación especial", señaló López en diálogo con PrimiciasYa.com. , señalóen diálogo con





"Es un horario competitivo, pero el canal armo una linda noche con Beto Casella y Leo Montero. Vamos a unir el prime time los tres y me parece que vamos a ser una linda alternativa para aquellos que tengan ganas de reírse un rato antes de dormir". Y luego agregó:





Al ser consultado sobre la competencia con Marcelo Tinelli, dijo: "Me dijeron que está bastante preocupado y yo lo entiendo. Le voy a mandar un mensaje... Por suerte tiene el Mundial y tiene tiempo para relajarse hasta que el debute. Yo tengo muy buena onda con Marcelo, siempre donde nos cruzamos hay buena energía. La verdad es que nosotros apostamos a construir un espacio, un programa y no pensamos en la competencia. Pensamos en sumar de hacer lo mejor posible".





"Todo por hoy" es un programa de entretenimientos que buscará llegar al cierre del día con todos aquellos que quieran demostrar sus habilidades: humoristas, imitadores y cantantes, además de los invitados más divertidos que tendrán un lugar destacado en el ciclo.





Cada día, un famoso visitará al "Pelado", para compartir una entrevista entretenida y luego jugar en pareja con alguien del público e intentar vencer al conductor en el clásico juego "Un Chino". El ciclo está producido por Mandarina y se podrá ver de lunes a viernes a las 23.

Por otro lado, sobre cómo lleva su soltería tras haberse separado de Sofía "Jujuy" Jiménez, manifestó: "En lo personal estoy excelente. No tengo mucho para decir, lo que sí quiero decir es que seis meses después me parece raro hablar de eso. En momento hablé bastante acotado porque no me gusta hablar de lo privado".





"En este tiempo que estoy solo, fue un periodo de reacomodo y de enfocarme más al laburo. En el verano hablamos algo, me enfoqué mucho en la radio de Pinamar. Se me adjudicaron algunos romances, pero no conozco ni a los caniches de Nicole Neumann. Estoy muy tranquilo y disfrutando del laburo. Y la respuesta es esa, seis meses después hablando de eso sería raro", remarcó.





"Siempre he sido muy discreto en mis vínculos. En el último, mi relación con Sofía, era público porque también es una persona conocida. En mis anteriores relaciones nadie conocía a mis novias y siempre han sido lindas relaciones", finalizó.





