El Pelado López reveló cómo convenció a Mario Pergolini para que le dé una posibilidad en televisión

Las entrevistas que Guillermo El Pelado López hizo en "CQC" son, sin duda alguna, de lo mejor que ha dado la historia de la televisión.

Guillermo era actor, se encontraba sin trabajo y fue a ver a Mario Pergolini a la puerta de la radio, Rock & Pop.

"Fui a la puerta de la radio, lo esperé y me presenté: ´Hola, te puedo molestar un segundo´. Él se da vuelta y me dice: ´¿Para qué me vas a molestar si me podés tratar bien?´. Así arrancó nuestro vínculo. Le dije: ´Tenés razón, te puedo tratar bien un segundo´", contó el Pelado en "Los Mammones" (América Tv).

Esto fue en le mes de abril y Pergolini le dijo que vaya a fin de año. Y así fue, insistente, le pidió trabajo a fin de año.

Luego lo citó en febrero del año entrante y juntos hicieron unas cámaras ocultas a políticos.

"Yo hice esa cámara oculta, me fue bien. Hice muchas cámaras y cuando terminé de hacerlas me dijeron que había quedado. Ellos ya lo sabían desde la primera pero nunca me lo habían dicho", reveló.

