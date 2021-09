El Pelado López le pidió disculpas a Flor de la V: "Tenía una actitud muy cancherito"

"El Pelado" Guillermo López le pidió disculpas a Flor de la V durante su visita del miércoles al ciclo A la tarde, América. El conductor recordó la época en que era cronista del ciclo Caiga Quien Caiga e incomodó a Flor con alguna pregunta. Por eso, aprovechó la ocasión para pedirle perdón por esas situaciones.

“Tuvimos una vez una situación en una nota... Reconozco que en los tiempos de CQC, nosotros cumplíamos un rol que a veces hacíamos preguntas que incomodaban”, dijo el animador de Santo sábado.

Y añadió: “Aprovecho para decirle a Flor, que ha tenido una paciencia... Porque decíamos cosas que hoy, a la distancia, no estaban bien en ese momento”.

“La vorágine del laburo y todo... Bueno, a todos nos ha pasado que en los últimos 10 años, por suerte, hemos mejorado y vas viendo cosas y decís: ‘No, esto es una barbaridad’”, enfatizó el Pelado.

A lo que la actriz reveló: “Mi marido (Pablo Goycochea) lo fue a buscar varias veces. No es que está pidiendo disculpas. Porque a pesar de lo que está diciendo, lo de los diez años y de que era otra televisión, al margen de eso, yo tengo una familia, un esposo y había cosas que trascendían la época o trascendían el respeto que le podías tener a cualquier persona”.

“Nobleza obliga: estaban mal”, remarcó López. Y agregó: “Inclusive, lo de tu marido... Justo esa vez que me vino a buscar, no había ninguna mala intención. Fue por un zócalo en un programa que yo hacía y entonces me dijeron: ‘El marido de Flor te vino a buscar’. Entonces yo lo llamé por teléfono y le dije: ‘Mirá, hay un mal entendido’”.

“En ese momento, tenías una actitud y un rol muy de cancherito. Y la gente a veces piensa que vos sos así y andás por la vida así”, se sinceró López.

Y cerró autocrítico: “Reconozco que había situaciones que podían molestar. En ese momento, fue producto del laburo... A veces uno hace un comentario en función del trabajo y después ves que rebota mucho más o que al otro le molesta mucho más”.