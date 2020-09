El Pelado López: "Me encanta hacer televisión, pero no soy de esas personas que la necesitan"

Este sábado 12 de septiembre a las 21hs, Guillermo "El Pelado" López vuelve a la pantalla de América para conducir "Santo sábado" junto a Soledad Fandiño, su nueva compañera de trabajo.

Y previo al estreno del ciclo, el conductor participó de un live exclusivo con PrimiciasYa.com donde habló de todo. Entre otras cosas, se refirió a cómo vivió estos 18 meses alejado de la pantalla chica.

Además, el ciclo también contará con la presencia de Sol Pérez, Benito Fernández, Grego Rosello, Gabriel Oliveri y Dan Breitman.

-¿Cómo vivís tu regreso a la pantalla de América?

Estoy muy contento de volver a América, acá hice CQC, Antes que sea tarde, Lo sabe no lo sabe, y la verdad que me fue muy bien. Tengo mucho cariño por la gente del canal.

-¿Cómo será "Santo Sábado"?

El año pasado estuvo la idea de volver con Zapping, pero después no se dio por cuestiones económicas, no de mi parte, sino del canal y la productora que lo iban hacer. Y ahora se dio hacer este programa que va a tener algo del resumen de la semana, pero va a ir variando con secciones de los integrantes del programa. Apostamos a que tenga resumen y otras sorpresas más. Habrán algunas entrevistas y un cierre musical con humor también.

-Será el debut como conductora de Soledad Fandiño, ¿cómo es la relación entre ustedes?

Existe un muy buen vínculo en este poco tiempo que nos cruzamos y charlamos. Lo principal es que hay buena química en esta dupla, la veo confiada y a mi me gusta darle el lugar a mis compañeras o compañeros para que se luzcan y crezcan en ese rol.

LEER MÁS Así serán las nuevas noches de los sábados en América

-Pasaste mucho tiempo alejado de la tele, ¿la extrañabas?

Terminé de hacer tele en diciembre de 2018. Pasó más de un año y medio. Me encanta hacer televisión, pero no soy de esas personas que necesitan estar permanentemente al aire. El año pasado me ofrecieron algunas cosas que no me habían convencido o yo no sentía que eran para mí. Se esperó y salió esta posibilidad con Jotak.

-¿Y cómo es volver en medio de una pandemia? ¿Tenés miedo de contagiarte de coronavirus?

Tomo todos los recaudos necesarios, estoy en mi casa excepto cuando salgo a trabajar, y en todo este tiempo mi única obligación era la de los sábados en la radio, en la 100. Y ahora nos juntamos por cosas del programa de tele, pero la mayoría de las veces lo hacemos de manera virtual. No estoy paranoico y tomo todos los recaudos. Trato de exponerme lo menos posible.

-Durante la cuarentena, ¿viste mucha televisión de aire?

Vi muchas series, pero a mí me encanta ver la tele de aire y sobre todo tele en vivo que te acompañe y te ayude a sobrellevar este momento lo mejor posible. Yo por supuesto voy a estar del lado de los que arriesgan y producen porque genera un montón de laburo. Entiendo que un canal que tenga una lata que mide lo va a poner, es como un negocio y un juego de competencia por el rating que está bueno. Pero es muy importante, como hace América, que tenga sus programas en vivo y haya más laburo para nosotros.

-De todos los programas que hiciste, ¿cuál te gustaría volver hacer?

CQC con el tiempo me di cuenta lo importante que era, pero en ese momento tenía mucho laburo y no lo podía disfrutar. Las puertitas del Señor López, que lo hice en El Trece, fue un programa del que estoy muy orgulloso porque teníamos muy buenos invitados y hasta pudimos viajar por el mundo. Lo sabe no lo sabe es otro ciclo que me encantó, grabábamos muchas horas en la calle. Después de CQC, ese programa callejero me dio una gran popularidad y la gente me lo decía en la calle.

-Te tocó competir en todos los horarios, días y hasta con grandes figuras como Susana, Mirtha y Tinelli...

No sé por qué se da así, pero siempre termino en lugares con mucha competencia. Sinceramente yo trato de enfocarme en lo que vamos hacer y que salga lo mejor posible. Pero reconozco que sería más relajado hacer horarios que sean más tranquilo y no es estar pendiente lo que pase en la vereda de enfrente. Igual valoro que me pongan en esos lugares.

LEER MÁS El Pelado López sobre si volvería a trabajar con "Jujuy" Jiménez: "Armamos una linda dupla y..."