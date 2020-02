El Pelado López, en la cuenta regresiva para dejar la soltería a los 49

Tras el compromiso en París, Guillermo Pelado López está en la cuenta regresiva para su boda por civil y religiosa con Nella Ghorghor.

Hace pocas horas, El Pelado compartió cómo fue su día donde tuvo que iniciar los trámites para el civil, probar el catering y hacer las fotos.

"Día largo pero muy productivo.. primero Civil. Después looks después Catering y en el medio fotos y DJ y VJ y etc etc. Falta menos.. ❤️❤️ #casamiento", expresó.

LEER TAMBIÉN: ¿Mario Pergolini fue invitado al casamiento del Pelado López?: "No creo que venga, pero..."

Recordemos que en el plano laboral, El Pelado sigue trabajando en La 100 y planea volver con su ciclo Zapping.

"Estoy armando algo con el productor y ex socio de Mario Pergolini, Diego Guebel, e hicimos un piloto y lo presentamos en marzo, vamos a ver qué pasa con eso. Es un programa de entretenimientos y también está la posibilidad de volver con Zapping en otro canal, las dos cosas están ahí dando vueltas. Pero todo va con tranquilidad, haciendo radio en Pinamar y luego en Buenos Aires, no tengo urgencias", explicó a Primiciasya.com.

Sobre su casamiento con Nella, adelantó: "El 13 de marzo es el civil y 4 de abril por Iglesia. En realidad es formalizar algo que ya está, nosotros vivimos juntos y es como darle una cosa formal a algo que en realidad yo ya me siento casado con ella. No va a variar demasiado, pero nos parecía lindo celebrar que nos hayamos encontrado".

LEER TAMBIÉN: El Pelado López confirmó la fecha de su boda