Pedro Culiandro hizo llorar a La Sole con su versión de "Oración del remanso"

es un tema que corresponde al cantautor argentino. Es un chamamé que refleja la identidad de los santafesinos. Esta vez, fue la canción perfecta que eligióun joven correntino de 21 años, que hizo llorar a Soledad Pastorutti en la segunda gala de " La Voz Argentina ".

Pedro se presentó con firmeza sobre el escenario y logró que todos los jurados se den vuelta para elegirlo después de una interpretación única, cálida y serena de una de las canciones más bellas que se oyeron en la gala que puso al aire Telefe.

Al finalizar el tema, Ricardo Montaner se paró, caminó hacia él y se fundió en un abrazo: "¡Hoy es tu noche!", le dijo a Pedro que de inmediato se quebró en llanto.

Conmovida por la canción, Soledad también no pudo contener las lágrimas y le dijo unas bellas palabras: "Tenés el chamamé adentro del alma. Gracias por elegir un repertorio tan lindo, por traernos el chamamé y por hacer algo que en Corrientes, cuando suena una canción así, todos lloramos porque parece que rezamos", aseguró, mientra Pedro también lloraba: "Me emocionaste y soy un hueso duro de roer aunque no parezca".

Por su género, todos pensaban que el muchacho iba a elegir a La Sole pero no, ¡Se quedó con Axel! "No puedo creer que con todo lo que le lloré en la canción no me eligió", comentó después Soledad con un toque de humor.

