Pedro Alfonso a Marina Calabró por la definición de "guapo en off": "Sucede que había muchos mosquitos"

Los premios "Carlos 2018" estuvieron llenos de sorpresas y polémicas. Una de ellas fue el premio que recibió Pedro Alfonso, quien no fue galardonado en ninguna de las ternas, sino que recibió un "reconocimiento especial del jurado".

Furioso por su galardón, el marido de Paula Chaves subió al escenario, agradeció la estatuilla sin mucho ánimo y apenas bajó, le devolvió muy molesto el premio al Secretario de Turismo de Villa Carlos Paz, Sebastián Boldrini.

Lo cierto es que Marina Calabró tuvo un intercambio de opiniones con Pedro y criticó duramente su actitud y le recomendó que se "baje del pony": "La verdad es que yo sigo pensando lo mismo antes de hablar con Pedro que después de hablar con él. Me parece que las posiciones se marcan de frente, no por atrás. Es un guapo en off", comentó en exclusiva la periodista a este medio.

"Me parece que si él tiene tantas observaciones sobre los Premios Carlos no debería legitimarlos con su presencia. Y si los legitima, es un poco contradictorio decir que son tan malos como él dice pero seguir yendo cada año a la fiesta. Es raro, yo lo noto extraño. El agradecimiento de un premio que devuelve me parece una contradicción. Él sigue pensando lo mismo y yo también. Fue un intercambio un poco ríspido pero con respeto. No deja de ser un cruce de ideas", destacó Marina.

PrimiciasYa.com se comunicó con Pedro, quien sin ánimos de seguir el enfrentamiento con Marina, arrojó: "No hubo enojo con nadie y está todo bien. Lo de 'guapo en off' como dijo ella es porque había muchos mosquitos. Igual es su opinión y no tengo más nada para decir", cerró contundentemente el exproductor de Marcelo Tinelli.

