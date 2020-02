Pedro Alfonso confirmó el nombre de la beba que espera con Paula Chaves y reveló cómo lo eligió

En medio de la felicidad que viven mientras esperan la llegada de la tercera integrante de la familia (ya tienen a Olivia, de 6, y a Baltazar, de 3), Paula Chaves y Pedro Alfonso ya confirmaron el nombre de su tercera hija en camino.

Así lo aseguró Pedro, quien se encuentra en Carlos Paz presentando la obra "Atrapados en el museo" en el Teatro del Lago en una charla exclusiva con PrimiciasYa.com.

"Filipa es el nombre elegido y que ya picó en punta, pero tengo que terminar yo de darle el ok. A mí me gusta y se lo propuse yo al nombre porque lo leí en una página de internet y me gustó. La sensación es como no apurarse porque todavía falta, pero los nenes ya le dicen Filipa o Fili, o sea que ya medio está elegido. A mí me encanta el nombre", indicó el actor.

Con respecto a cómo lleva Paula el embarazo, contó: "Marcha bien, había empezado no sintiéndose bien y ahora por suerte se siente mejor por suerte. La panza sigue creciendo y ahora vendrán los días más moviditos, pero todo va bien y los chicos vienen acompañando mucho, están contentos… Pau la está llevando muy bien y nosotros acompañando".

Y sobre los antojos, señaló: "No pasó nada muy extraño con los antojos, hubo una cosa con algo de cerezas en algún momento… Pero ni en este embarazo ni en los anteriores hubo una cosa así de película de salir corriendo a las cuatro de la mañana a buscar frutillas a la crema por ejemplo. Lo que me pidió es eso, cerezas o gaseosa de pomelo pero nada así puntual o difícil de cumplir".

Por otro lado, con respecto al éxito de la temporada con "Atrapados en el museo", Pedro manifestó: "Es el noveno año en Carlos Paz, un verano donde nos ha ido muy bien pos suerte, superando las expectativas junto a un grupo espectacular. Lo estamos disfrutando mucho y con mucha energía, parece que falta poco pero tenemos que darle a esta recta final den Carlos Paz con todo. Ojalá se venga la gira, es una posibilidad muy grande y la idea es mantener el elenco, la producción después hablará con cada uno".

"Más allá de los números que es una cosa más fría lo mejor es lo que pasa acá con la gente, la comedia funcionó desde su debut y la gente se divierte mucho. Después lo que pasa cuando termina la función, nos quedamos jugando con la gente como una especie de programa de televisión. Es una hermosa comunión con el público, se arma como una fiesta. Y eso me parece que es lo lindo que la gente disfrute de una comedia familiar", remarcó.

Cabe destacar que Paula regresó el martes a Buenos Aires porque comienza a trabajar en el lanzamiento de "Bake Off", programa que ya grabó en el 2019 en Telefe y que se pospuso por decisión de los programadores. Y Alfonso se reencontrará con ella y sus hijos después del 8 de marzo próximo cuando finalice la temporada teatral.

"La extraño a Paula en el escenario y en lo personal también porque se fue el martes con los nenes, la llevé al aeropuerto y ahora serán días que aprovecharé para dormir o jugar a la play ponele… Pero los extraño. Ahora ella ya se queda allá con los nenes porque falta poco para que empiecen las clases, y ella tenía que grabar unas cosas para el debut de Bake Off, serán días que nos vamos a extrañar mucho pero la pasamos muy bien acá en Carlos Paz en familia... Ademas me divierte mucho trabajar con Paula, me encanta y la disfruto. Se la extraña en el escenario también", manifestó Pedro.

