Pedro Alfonso se va a Carlos Paz con elenco completo: la última incorporación

Está todo listo y comienza la cuenta regresiva para Pedro Alfonso en su temporada número 10 en la villa serrana.

Con Cachete Sierra, Georgina Barbarossa, Pachu Peña, Rochi Igarzábal y Camilo Nicolás ya confirmados en el elenco solo falta conocer a la última incorporación de la comedia que estrena el 25 de diciembre en el Teatro Del Lago.

Se trata de la bellísima Sofi Macaggi quien se sorprendió con la propuesta y no ve la hora de estrenar: "Apenas me llamaron me puse super feliz, estoy contenta de volver a Carlos Paz después de varios años. Es una alegría enorme trabajar con Pedro y con todo este elenco espectacular. En la primera reunión hubo una energía increíble y estoy segura de que la vamos a romper."

"Una noche en el hotel" es el título de la obra producida por DABOPE que debuta la noche de Navidad y promete divertir a todas las familias, desde los más chiquitos a los más adultos, con una gran producción y un humor sano.