Pedro Alfonso nos adelanta en exclusivo cómo será su nueva obra de teatro en Carlos Paz

A partir del 25 de diciembre, llega al Teatro del Lago de Carlos Paz: "Atrapados en el museo", una nueva producción de DABOPE (Pablo Prada, Ezequiel Corbo y Federico Hoppe), que será protagonizada por Paula Chaves y Pedro Alfonso acompañados de un elenco de lujo: Julieta Prandi, Fredy Villarreal, Bicho Gomez, Rodrigo Noya, Mica Viciconte y Macarena Rinaldi.

Paula y Pedro vuelven a desembarcar en la plaza cordobesa donde el año pasado realizaron el éxito de "Locos por Luisa" y ahora se animan a un nuevo desafío. El espectáculo que cuenta con libro de Martín Guerra y dirección de Carlos Olivieri, promete ser una de las comedias del verano.

Primiciasya.com pudo entrevistar a Pedro Alfonso en la sesión de fotos de la obra.

¿Cómo te preparás para otra temporada en Carlos Paz?

Bien, la novena, ahora haciendo esta parte que es lo que menos me gusta, que son las fotos. Después bien, con un elencazo. Estamos muy contentos con el grupo que se armó, obviamente ya tenemos el grupo de Whatsapp, ya nos estamos conociendo, hay mucha gente que yo no conocía, en el caso de Julieta Prandi o Mica Viciconte, con Rodrigo Noya ya había tenido una relación pero ya nos llevamos muy bien todos.

¿Costó elegir el elenco?

Siempre pasa de todo un poco, hay un abanico, yo no soy productor acá pero me dejan opinar obviamente. Con los chicos, con DABOPE, opinamos siempre más o menos lo mismo, sabemos lo que queremos, entonces no hay problema. Después sí, llamamos, vemos y se termina de definir. El resultado final estamos más que contentos.

¿Cuál es la diferencia con las otras obras?

Es una historia nueva, obviamente, sin perder nuestra esencia que es una comedia para toda la familia, con muchas sorpresas, efectos especiales, tenemos el mapping este año que va a estar muy bueno, cosas que van a pasar ahí en el museo, así que estamos muy entusiasmados con el todo, tenemos una sorpresa cuando termina la función, para jugar un poco con la gente. Así que tenemos un lindo show desde que la gente entra hasta que se va, literalmente.

¿Sentís el reconocimiento de la gente más allá de que por ejemplo en los Premios Carlos no se te reconozca?

Esas son cosas como cotidianas. De mis protestas, que se yo, siempre lo dije, el año pasado estuve re tranquilo, no dije nada, pero siempre hablaba de un todo, es como el folclore. Ya lo vivo de esa manera. Después yo estoy feliz de que nos sigan recibiendo, de lo cómodo que nos hacen sentir cuando estamos 2 ó 3 meses, así que no tengo nada para reclamarle.

¿Esperás que este verano cambie?

No, no espero nada, lo tomé desde el año pasado que dije ´voy´ y fui. Fui a los premio que me invitaron y a los que pude ir, como un señor, no dije nada. Porque pasaba eso, cuando reclamé alguna que otra cosa por ahí se confunde y piensan que es como que estoy peleando para algo mío y no es así, es un todo. Voy a hacer lo mismo que el año pasado que fui, estuve en la fiesta y la pasé espectacular.