La preocupación de Sabrina Rojas por sus hijos: le escribió a Alberto Fernández

Sabrina Rojas le escribió directamente al presidente de Argentina Alberto Fernández y le hizo un especial pedido en medio de la cuarentena obligatoria que rige hace 80 días en AMBA.

La actriz manifestó su preocupación por el prolongado encierro de sus hijos, la pérdida del contacto con sus pares y su dependencia con el “mundo virtual”.

Desde Instagram, la mujer de Luciano Castro compartió un extenso mensaje donde expresa sus miedos y alertas como madre por este tema.

“Mis hijos no ven a otros niños desde el 16 de marzo. Estoy a favor de la cuarentena, pero deberían empezar a ver de qué manera se puede lograr que ellos tengan vínculo con sus pares”, explicó la actriz.

Y remarcó: “Ellos están empezando a manifestar de distintas formar el encierro. Me preocupa. Porque por más grande que sea su casa, ya no saben dónde meterse. No me quiero imaginar los niños que no tienen las mismas posibilidades que los míos".

Y explicó además que a sus hijos “no les alcanza con caminar”, en referencia a los paseos que están permitidos para que tomen un poco de aire y se despejen del encierro de tantas semanas.

“Ellos quieren jugar y compartir... es mucho tiempo. Están cada vez más sumergidos en lo virtual y no está bien. Cuidémonos, pero también cuidemos la salud mental de los más chicos”, finalizó Rojas.

