El pedido de Mavys Álvarez a la Justicia de Argentina: "Espero que..."

En las últimas horas se viralizó un video en el que Mavys Álvarez, la novia cubana menor de edad de Diego Maradona que hace unas semanas denunció públicamente haber vivido una relación completamente abusiva hace más de 20 años en la isla, le habla directamente a la Justicia argentina para que no cajoneen la denuncia contra el entorno del Diez.

Álvarez habló nuevamente con Mario J. Pentón, el periodista del canal 41 de la tv de Miami con el que hizo todas sus explosivas declaraciones que desencadenaron en la denuncia de una ONG para que se investigue al famoso entorno de Diego Maradona por aquellos años por trata de personas entre otras cosas, cuando el futbolista se instaló en Cuba para, supuestamente, recuperarse de sus adicciones. Hablamos de Guillermo Coppola, Mariano Israelit, Carlos Ferro Viera, Omar Suárez y Gabriel Buono.

“Para los que no me conocen, mi nombre es Mavys Álvarez Rego. He notado que se ha demorando demasiado la respuesta a la querella en la que estoy participando en la Argentina. Este video es para el juez federal Daniel Rafecas y para el fiscal federal Carlos Rívolo", fueron las primeras palabras de la cubana. Luego pidió y explicó “Por favor les pido que tengan en cuenta mi testimonio, mi declaración. Yo no he podido viajar a Argentina por el hecho de que tengo una primera dosis de la vacuna, me falta la segunda dosis".

Para cerrar su mensaje dirigido a la Justicia de la República Argentina, la mujer pidió: "Espero que tengan en cuenta mi opinión antes de tomar alguna decisión respecto a mi caso. Confío en que la Justicia argentina pondrá su mano para que se haga justicia en mi caso. Muchas gracias y espero ser escuchada. Un saludo a todos”.

Acto seguido agregó: "Yo estoy esperando que me toque la segunda dosis, y si me autoriza el gobierno argentino la entrada al país, yo con mucho gusto estaría lo antes posible con ustedes allá para poder rendir mi declaración”.

Y además dejó claro su punto de vista, al deslizar “Me da la impresión de que de alguna manera u otra no quieren continuar con mi caso. Espero ser escuchada, necesito ser escuchada. Lo que viví fue un infierno", rogó Mavys.

A24/show